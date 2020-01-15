Malatya merkezli FETÖ'nün "TSK yapılanması"na operasyon: 8 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya merkezli FETÖ'nün 'TSK yapılanması'na operasyon: 8 gözaltı - Son Dakika

Malatya merkezli FETÖ'nün "TSK yapılanması"na operasyon: 8 gözaltı

6 saat önce

Malatya merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "TSK mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda, aralarında muvazzafların da bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya merkezli FETÖ'nün

Malatya merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "TSK mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda, aralarında muvazzafların da bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütünün TSK'deki mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen şüphelilere yönelik Malatya merkezli İstanbul, Ankara, Antalya, Çanakkale, Amasya, Ordu, Yalova ve Diyarbakır'da belirlenen 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 6'sı muvazzaf binbaşı, yüzbaşı ve üsteğmen, biri emekli albay ve biri de daha önce ihraç edilmiş yüzbaşı olmak üzere 8 şüpheli yakalandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

Malatya, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: İstanbul'da 127 milyon sahte ABD doları ele geçirildi
Almanya ve Bulgaristan'da kesilir denilen parmağı Türk doktorlar kurtardı Seyir halindeyken okeye dönen sürücüyü yolcu affetmedi! Aniden yola çıkan otizmli öğrenciye, ticari taksi çarptı

Son Dakika Haberleri
20:28 Almanya'da siyahi milletvekilinin ofisine saldırı - Son Dakika
20:28 Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın - Son Dakika
20:26 Gazze'de paralimpik atletizm yarışması - Son Dakika
20:20 Libya'da UMH bünyesindeki tüm unsurlar Trablus'ta buluştu - Son Dakika
20:20 Bakan Koca, saldırıya uğramasına rağmen hastasının doğumunu gerçekleştiren doktorla görüştü - Son Dakika
18:44 Seyir halindeyken okeye dönen sürücüyü yolcu affetmedi! - Son Dakika
18:00 Aniden yola çıkan otizmli öğrenciye, ticari taksi çarptı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2020 20:29:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya merkezli FETÖ'nün "TSK yapılanması"na operasyon: 8 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]