Malatya Merkezli Fetö Operasyonu
48 dakika önce
Malatya merkezli 7 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda TSK'dan ihraç edilen 7 eski asker gözaltına alındı.
Malatya
merkezli 7 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda TSK
'dan ihraç edilen 7 eski asker gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ekipleri tarafından FETÖ'nün TSK içerisindeki mahrem yapılanmaya yönelik operasyon düzenlendi.
Malatya merkezli Isparta
, Konya
, Bilecik
, Ağrı
, Şırnak
ve İstanbul
'da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda TSK'dan ihraç edilen 1 Üsteğmen, 1 Teğmen ve 5 Astsubay olmak üzere 7 eski asker yakalanarak gözaltına alındı.
Öte yandan FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü kapsamında Malatya'da görevlerinden ihraç edilen 3 eski polis memuru da yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürülen şüphelilerin sorgularının sürdüğü öğrenildi. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:18 Kaynak: İHA
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