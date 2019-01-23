Son Dakika Haberleri: Malatya Merkezli Fetö Operasyonu

Malatya Merkezli Fetö Operasyonu

48 dakika önce

Malatya merkezli 7 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda TSK'dan ihraç edilen 7 eski asker gözaltına alındı.

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Malatya merkezli 7 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda TSK'dan ihraç edilen 7 eski asker gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ekipleri tarafından FETÖ'nün TSK içerisindeki mahrem yapılanmaya yönelik operasyon düzenlendi.

Malatya merkezli Isparta, Konya, Bilecik, Ağrı, Şırnak ve İstanbul'da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda TSK'dan ihraç edilen 1 Üsteğmen, 1 Teğmen ve 5 Astsubay olmak üzere 7 eski asker yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü kapsamında Malatya'da görevlerinden ihraç edilen 3 eski polis memuru da yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürülen şüphelilerin sorgularının sürdüğü öğrenildi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:18 Kaynak: İHA

TSK, Malatya, 3. Sayfa
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