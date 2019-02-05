Son Dakika Haberleri: Malatya Merkezli Fetö Operasyonu: 6 Gözaltı

Malatya Merkezli Fetö Operasyonu: 6 Gözaltı

48 dakika önce

Malatya merkezli 5 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda kamudan ihraç edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Merkezli Fetö Operasyonu: 6 Gözaltı, System.String[]
Malatya merkezli 5 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda kamudan ihraç edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce FETÖ Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen yedi 7 şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda Malatya'da 4, Ankara'daki 1, İstanbul'da 1, Diyarbakır'da 1 ve Şanlıurfa'da 1 olmak üzere 8 adrese operasyon düzenledi.

Operasyon sonucu ihraç kamu personeli 6 kişi yakalanarak gözaltına alınırken ikametinde bulunmayan 1 şahsın ise firar olarak arandığı belirtildi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:17 Kaynak: İHA

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