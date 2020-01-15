Malatya merkezli FETÖ operasyonu: 8 asker gözaltına alındı - Son Dakika

Malatya merkezli 9 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda 8 muvazzaf ve ihraç edilen asker gözaltına alındı.



Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ Silahlı Terör Örgütüne yönelik Malatya merkezli, İstanbul, Ankara, Antalya, Çanakkale, Amasya, Ordu, Yalova ve Diyarbakır'da 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda TSK'nın mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 1 emekli albay, 1 muvazzaf binbaşı, 3 muvazzaf yüzbaşı, 2 muvazzaf üsteğmen ve 1 ihraç yüzbaşı olmak üzere 8 şüpheli gözaltına alındı.



Gözaltına alınan 8 şüpheli işlemlerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - MALATYA