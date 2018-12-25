Son Dakika Haberleri: Malatya Merkezli Fetö Operasyonu: 8 Gözaltı

Malatya Merkezli Fetö Operasyonu: 8 Gözaltı

1 saat önce

Malatya merkezli 8 ilde gerçekleşen FETÖ/PDY operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Merkezli Fetö Operasyonu: 8 Gözaltı, System.String[]
Malatya merkezli 8 ilde gerçekleşen FETÖ/PDY operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY Terör Örgütüne yönelik Malatya merkezli Bursa, Erzincan, Hatay, Kahramanmaraş, Kastamonu, Konya ve Osmaniye'de toplam 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisaklı oldukları tespit edilen 8 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 3 şüpheli şahsın ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:52 Kaynak: İHA

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