Malatya Merkezli Fetö Operasyonu: 8 Gözaltı
1 saat önce
Malatya merkezli 8 ilde gerçekleşen FETÖ/PDY operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya
merkezli 8 ilde gerçekleşen FETÖ/PDY operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY Terör Örgütüne yönelik Malatya merkezli Bursa
, Erzincan
, Hatay
, Kahramanmaraş
, Kastamonu
, Konya
ve Osmaniye
'de toplam 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisaklı oldukları tespit edilen 8 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 3 şüpheli şahsın ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:52 Kaynak: İHA
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