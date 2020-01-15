Malatya merkezli FETÖ operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika

MALATYA merkezli 9 ilde FETÖ/PDY'nin 'TSK mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında emekli ve muvazzaf albayların da bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Malatya merkezli İstanbul, Ankara, Antalya, Çanakkale, Amasya, Ordu, Yalova ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Belirlenen 11 adrese yapılan baskınlarda aralarında emekli ve muvazzaf albayların da bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.