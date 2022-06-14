Malatya merkezli FETÖ operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya merkezli FETÖ operasyonunda 2 tutuklama

14.06.2022 10:20
Malatya merkezli FETÖ operasyonunda 2 tutuklama

Malatya merkezli 2 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Malatya merkezli 2 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlüklerince Malatya ve Konya'da düzenlenen operasyonda yakalanan ve FETÖ'nün güncel yapılanması içinde faaliyette bulundukları değerlendirilen 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Malatya merkezli 10 Haziran'daki operasyonda, daha önce meslekten ihraç edilmiş öğretmen, özel okulda çalışan öğretmen ve 3'ü öğrenci olmak üzere 5 zanlı gözaltına alınmıştı.

YORUMLAR
500
2 ildeki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama 2 ildeki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama Malatya'da şehitler için mevlit okundu Malatya'da şehitler için mevlit okundu
Kaynak: AA

Malatya, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya merkezli FETÖ operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:11 İstanbul semalarında büyüleyici görüntüler! "Süper Ay" tarihi yarımadayla buluştu
09:21 Sosyal medya fenomen Duygu Özaslan ile basketbolcu Can Maxim Mutaf Paris'te hayatlarını birleştirdi! 3 gün boyunca düğün yapacaklar
09:20 Curry'nin inanması güç rekoru sona erdi! 233 maç sonra üçlük isabeti bulamadan maç tamamladı
09:17 Şentop'tan polise yumruk atan HDP'li vekile tepki: Dokunulmazlık zırhını suistimal etmesi haddini bilmezliktir, dokunulmazlığı kaldırılmalıdır
09:15 İtalya'da Türk vatandaşlarının hayatını kaybettiği helikopter kazasında belirsizlik sürüyor: Helikopterin karakutusu ortalarda yok
09:03 Bu ülkeye gittiğinizde sakın bir çocuğun başını okşamayın! İşte bazı ülkelerde yanlış anlaşılabilecek davranışlar
08:46 Burak Yılmaz Hollanda yolcusu! Türk iş adamı takımına transfer etmek istiyor
08:41 Miçotakis'i "sert olmaya" iten Türkiye raporu: Denizlere hakim oldular, bölgesel tüm meselelerde varlar
08:25 İran, Türkiye'ye gelen İsrailli turistleri kaçırma planı için harekete geçti! Operasyonu MİT son anda önledi
01:12 Bakan Bozdağ, HDP'li vekilin polise yumruk atmasına tepki gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 10:26:26. #1.12#
SON DAKİKA: Malatya merkezli FETÖ operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement