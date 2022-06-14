Malatya merkezli FETÖ operasyonunda 2 tutuklama

Malatya merkezli 2 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlüklerince Malatya ve Konya'da düzenlenen operasyonda yakalanan ve FETÖ'nün güncel yapılanması içinde faaliyette bulundukları değerlendirilen 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Malatya merkezli 10 Haziran'daki operasyonda, daha önce meslekten ihraç edilmiş öğretmen, özel okulda çalışan öğretmen ve 3'ü öğrenci olmak üzere 5 zanlı gözaltına alınmıştı.