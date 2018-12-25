Malatya Merkezli Fetö/pdy Operasyonu
1 saat önce
Malatya merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik eş zamanlı operasyonda 8 zanlı yakalandı.
Malatya
merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik eş zamanlı operasyonda 8 zanlı yakalandı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, örgütle iltisaklı oldukları tespit edilenlere yönelik Malatya merkezli Bursa
, Erzincan
, Hatay
, Kahramanmaraş
, Kastamonu
, Konya
ve Osmaniye
'de belirlenen 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, FETÖ/PDY ile iltisaklı oldukları belirlenen 8 kurum ve dernek çalışanı gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.
Adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:38 Kaynak: AA
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