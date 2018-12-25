Son Dakika Haberleri: Malatya Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Malatya Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

1 saat önce

Malatya merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik eş zamanlı operasyonda 8 zanlı yakalandı.

Malatya Merkezli Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Malatya merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik eş zamanlı operasyonda 8 zanlı yakalandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütle iltisaklı oldukları tespit edilenlere yönelik Malatya merkezli Bursa, Erzincan, Hatay, Kahramanmaraş, Kastamonu, Konya ve Osmaniye'de belirlenen 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, FETÖ/PDY ile iltisaklı oldukları belirlenen 8 kurum ve dernek çalışanı gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:38 Kaynak: AA

Malatya, Güncel
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