Malatya Merkezli Fetö/pdy Operasyonu
32 dakika önce
Malatya merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Malatya
merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütünün, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK
) mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince, Malatya, Gaziantep
ve Adıyaman
'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen eski askeri okul öğrencisi 2 şüpheli tutuklandı, 4'ü etkin pişmanlık hükümlerinden, bir zanlı da adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Hakkında yakalama kararı bulunan 2 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:54 Kaynak: AA
Eylem Hazırlığındaki 2 DEAŞ'lı Terörist Yakalandı
Fransa Tarafından Kırmızı Bültenle Aranan Kadın Teröristler Bursa'da Yakalandı
Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 3 İlde Okullar Tatil Edildi! İşte O İller
3 Milyon TL Vurgun Yapan Dolandırıcılara 'Poşu'lu Operasyon