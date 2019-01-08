Son Dakika Haberleri: Malatya Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Malatya Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

1 saat önce

Malatya merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik eş zamanlı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Malatya Merkezli Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Malatya merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik eş zamanlı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün TSK mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 7 şüpheli için Malatya, Kayseri ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, daha önce askeri okuldan ihraç edilen 4 şüpheli ile bir muvazzaf yüzbaşı gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.


Adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:22 Kaynak: AA

Malatya, Güncel
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