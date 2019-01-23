Son Dakika Haberleri: Malatya Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Malatya Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

1 saat önce

Malatya merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.

Malatya Merkezli Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Malatya merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün TSK'daki mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilenlere yönelik Malatya merkezli Isparta, Konya, Bilecik, Ağrı, Şırnak ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu bir üsteğmen, bir teğmen ve 5 astsubay gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:18 Kaynak: AA

Malatya, Güncel
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