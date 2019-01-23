Malatya Merkezli Fetö/pdy Operasyonu
1 saat önce
Malatya merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.
Malatya
merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, örgütün TSK
'daki mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilenlere yönelik Malatya merkezli Isparta
, Konya
, Bilecik
, Ağrı
, Şırnak
ve İstanbul
'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu bir üsteğmen, bir teğmen ve 5 astsubay gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:18 Kaynak: AA
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