Son Dakika Haberleri: Malatya Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Malatya Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

1 saat önce

Malatya merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Malatya Merkezli Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Malatya merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince örgütün TSK'daki mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilenlere yönelik Malatya merkezli Isparta, Konya, Bilecik, Ağrı, Şırnak ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu bir üsteğmen, bir teğmen ve 5 astsubayın emniyetteki işlemleri tamamladı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü, mahkemece tutuklandı.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 4 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:15 Kaynak: AA

Malatya, Güncel
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