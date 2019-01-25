Malatya Merkezli Fetö/pdy Operasyonu
1 saat önce
Malatya merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Malatya
merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince örgütün TSK
'daki mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilenlere yönelik Malatya merkezli Isparta
, Konya
, Bilecik
, Ağrı
, Şırnak
ve İstanbul
'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu bir üsteğmen, bir teğmen ve 5 astsubayın emniyetteki işlemleri tamamladı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü, mahkemece tutuklandı.
Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 4 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:15 Kaynak: AA
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