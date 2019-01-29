Son Dakika Haberleri: Malatya Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Malatya Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

1 saat önce

Malatya merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 8 zanlı gözaltına alındı.

Malatya Merkezli Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Malatya merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 8 zanlı gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütünün öğrenci yapılanmasında yer aldıkları tespit edilen "ev abisi" ve "bölge sorumluları"na yönelik, Malatya, Adıyaman, Ankara, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Sivas ve Van'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 8 şüpheli yakalandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:09 Kaynak: AA

Malatya, Güncel
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