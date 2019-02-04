Malatya
merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 zanlıdan biri tutukladı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekiplerince, terör örgütünün, darbe girişimi dönemi ve sonrası öğrenci yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen "ev abisi" ve "bölge sorumluları"na yönelik Malatya, Adıyaman
, Ankara
, Bingöl
, Elazığ
, Erzincan
, Kahramanmaraş
, Mardin
, Muğla
, Sivas
ve Van
'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.
Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 8 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Malatya merkezli 11 ilde, 29 Ocak'ta FETÖ/PDY'nin öğrenci yapılanmasında yer aldıkları tespit edilen "ev abisi" ve "bölge sorumluları"na yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 12 zanlıdan 9'u yakalanmıştı. Adresinde bulunamayan üç zanlıyı arama çalışmaları sürüyor.