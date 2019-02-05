Son Dakika Haberleri: Malatya Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Malatya Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

43 dakika önce

Malatya merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 6 şüpheli, gözaltına alındı.

Malatya Merkezli Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Malatya merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 6 şüpheli, gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilere yönelik Malatya, Ankara, İstanbul, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda daha önce meslekten ihraç edilen 6 kamu personeli yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

Adresinde bulunamayan 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:22 Kaynak: AA

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