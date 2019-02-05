Malatya Merkezli Fetö/pdy Operasyonu
43 dakika önce
Malatya merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 6 şüpheli, gözaltına alındı.
Malatya
merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 6 şüpheli, gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince, terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilere yönelik Malatya, Ankara
, İstanbul
, Diyarbakır
ve Şanlıurfa
'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda daha önce meslekten ihraç edilen 6 kamu personeli yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.
Adresinde bulunamayan 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:22 Kaynak: AA
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