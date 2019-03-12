Malatya Merkezli Fetö/pdy Operasyonu
1 saat önce
Malatya merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.
Malatya
merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, örgütün askeri yapılanmasında yer aldığı tespit edilen zanlılara yönelik Malatya, Ankara
, Bayburt
ve Konya
'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, daha önce açığa alınan binbaşı ve muvazzaf astsubay ile 2 eski askeri okul öğrencisi gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:31 Kaynak: AA
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