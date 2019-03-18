Malatya Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Malatya merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Malatya merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.



Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün askeri yapılanmasında yer aldıkları öne sürülen zanlılara yönelik Malatya, Ankara, Bayburt ve Konya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamladı.



Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan daha önce açığa alınan binbaşı, iki muvazzaf astsubay ve eski askeri okul öğrencisi tutuklandı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Hakkında yakalama kararı bulunan bir şüphelinin arandığı öğrenildi.



Malatya merkezli 4 ilde, 12 Mart'ta FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasında yer aldığı tespit edilen zanlılara yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 7 zanlıdan 6'sı yakalanmıştı.

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