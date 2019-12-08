Son Dakika Haberleri: Malatya merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Son Dakika Güncel Malatya merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Malatya merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Malatya merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Malatya merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Malatya merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince örgütle iltisakları bulunan şüphelilere yönelik 3 Aralık'ta Malatya merkezli Adıyaman, Batman, Osmaniye ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 10:48 Kaynak: AA
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