Malatya Merkezli Fetö/pdy Soruşturması: 12 Gözaltı
58 dakika önce
Malatya merkezli 11 ilde FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda toplam 12 şahıs gözaltına alındı.
Malatya
merkezli 11 ilde FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda toplam 12 şahıs gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün darbe teşebbüsü dönemi ve sonrası Malatya'da öğrenci yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi. Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce Malatya merkezli Adıyaman
, Ankara
, Bingöl
, Elazığ
, Erzincan
, Kahramanmaraş
, Mardin
, Muğla
, Sivas
ve Van
'da toplam 12 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Öte yandan FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 3'ü askeri personel olmak üzere 4 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan toplam 12 şüphelinin emniyetteki sorguları sürüyor. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:22 Kaynak: İHA
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