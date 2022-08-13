Malatya'da 6 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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Malatya'da 6 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi

13.08.2022 12:33
Malatya'da 6 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi

Malatya merkezli iki ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kilo 150 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Malatya merkezli iki ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kilo 150 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan 1 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce yapılan ortak çalışmada, Malatya- Mersin seferini yapan bir yolcu otobüsünde yolcu olarak bulunan İ.A.'nın uyuşturucu taşıdığı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Mersin polisi ile yapılan koordineli çalışmada durdurulan araçta arama yaptı. Yapılan aramada 12 paket halinde toplamda 6 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.A. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA

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Kaçakçıların elinden kurtarılan yavru maymunlara 'Nene' annelik yapıyor Kaçakçıların elinden kurtarılan yavru maymunlara 'Nene' annelik yapıyor Otobüste 6 kilo metamfetamin ile yakalanan yolcu tutuklandı Otobüste 6 kilo metamfetamin ile yakalanan yolcu tutuklandı
Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da 6 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da 6 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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