Malatya merkezli suç örgütü operasyonu 18 gözaltı - Son Dakika
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Malatya merkezli suç örgütü operasyonu 18 gözaltı

6 saat önce

Malatya merkezli suç örgütü operasyonu 18 gözaltıMalatya ve Osmaniye'de polisin suç işlemek amacıyla örgüt kuranlara yönelik düzenlediği operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

Malatya merkezli suç örgütü operasyonu 18 gözaltı

Malatya ve Osmaniye'de polisin suç işlemek amacıyla örgüt kuranlara yönelik düzenlediği operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda gizli bölme ile geçitlere gizlenmiş çok sayıda silah, mermi ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Malatya ve Osmaniye'de 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak', 'Nitelikli Yağma', '6136 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu'na muhalefet', 'Kasten Yaralama', 'Tehdit', 'Mala Zarar Verme' suçlarını işleyenlere yönelik geniş çaplı soruşturma başlattı. Ekipler soruşturma kapsamında belirlenen 25 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda evlerde yapılan aramalarda gizli bölme ve geçitlere saklanmış 7 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 196 tabanca mermisi, 18 av tüfeği fişeği, 1 çelik yelek, 1 kesici alet ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Silah, mermi ve uyuşturucuya el koyan polis, aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da bulunduğu toplam 18 kişiyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

Malatya merkezli suç örgütü operasyonu 18 gözaltı

Osmaniye, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 04:05 Kaynak: DHA
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