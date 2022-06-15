Malatya merkezli suç örgütü operasyonunda 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya merkezli suç örgütü operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

15.06.2022 12:59
Malatya merkezli suç örgütü operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Malatya merkezli 3 ilde, organize suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Malatya merkezli 3 ilde, organize suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kentte korku ve panik oluşturacak şekilde bir müştekiye yönelik 5 farklı eylem yapan ve bu kişiden 300 bin avro para talep eden şüphelilere yönelik 10 Haziran'da Malatya, Muğla ve İstanbul'da düzenlediği operasyonda gözaltına aldığı 7 şüpheliden 6'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir şüphelinin ise emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

Malatya merkezli 3 ilde organize suç örgütüne yönelik 10 Haziran'da operasyon düzenlenmiş, 11 şüpheliden 7'si gözaltına alınmıştı. Firari 4 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

YORUMLAR
500
Narkotik operasyonlarında 4 tutuklama Narkotik operasyonlarında 4 tutuklama
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya merkezli suç örgütü operasyonunda 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:56 ManU'dan ayrılan Pogba yeniden İtalya'ya dönüyor! İşte imza atacağı dünya devi
12:54 Erdoğan'dan TÜSİAD Başkanı'na çok sert sözler: Dış politikada sen bize ders veremezsin! Sen daha çıraksın, kalfa dahi olamadın, haddini bil!
12:30 Erdoğan'dan öğrenci affı müjdesi! Önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulacak
12:21 Bakan Soylu'dan Pervin Buldan'a sert sözler: Bunlar PKK'nın dışında en ufak bir adım atamazlar, Karayılan'ın Buldan'a gönderdiği bir kaset var
12:17 Böyle vicdansızlık olmaz! Çocuğu doğurur doğurmaz çöpe atmış
12:15 Motorine bir zam daha geliyor! 1,27 liralık zam bu gece yarısından itibaren uygulanacak
12:14 Yunan medyası milli üretim balistik füze sistemini değerlendirdi: BORA'nın menzili Atina'ya kadar ulaşabilir
12:12 47 günlüğüne hapse giren adamın içerdeyken dünyası başına yıkıldı! Eşinin yasak aşkıyla düğün yaptığı anları izleyince gözyaşlarına hakim olamadı
12:05 Bakan Nebati: Türkiye, 2022 yılında kamu maliyesinde birçok ülkeden daha iyi performans sergilemektedir
11:49 Fener'in Jesus transferi Portekiz'de olay oldu! Portekizli futbolseverler Fenerbahçe'nin yeni hocasından övgü dolu sözlerle bahsetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 13:05:34. #1.13#
SON DAKİKA: Malatya merkezli suç örgütü operasyonunda 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement