Son Dakika Haberleri: Malatya Merkezli "Torbacı" Operasyonu

Malatya Merkezli "Torbacı" Operasyonu

58 dakika önce

Malatya merkezli 2 ilde, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Malatya Merkezli
Malatya merkezli 2 ilde, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokaklarda uyuşturucu satanların tespitine ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda, Malatya ve Kütahya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.


Zanlıların ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 0,25 gram eroin, 4,75 gram esrar, 0,90 gram sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:17 Kaynak: AA

Malatya, Güncel
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