Malatya merkezli 'torbacı' operasyonu: 12 gözaltı
1 saat önce
Malatya merkezli 3 ilde torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:52 Kaynak: İHA
merkezli 3 ilde torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalar kapsamında Malatya merkezli Sivas
ve Gümüşhane
'de tespit edilen adreslere sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon düzenledi. 12 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonun devam ettiği belirtilirken, detaylı bilgilerin daha sonra açıklanacağı ifade edildi. - MALATYA
Aile Boyu Vahşet! Evlilik Dışı Hamile Kalan Kadını, Halası ve Eniştesi Boğarak Öldürdü
246 Poşet Kokain Yutan Yolcu Uçakta Öldü
Sapığın zihinsel engelli genç kızı taciz ettiği an kamerada!
Yaralanan çavuş, 5 yıl boyunca çektiği sancıların nedenini duyunca şaşkına döndü!