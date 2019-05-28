Son Dakika Haberleri: Malatya merkezli 'torbacı' operasyonu: 12 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Malatya merkezli 'torbacı' operasyonu: 12 gözaltı

1 saat önce

Malatya merkezli 3 ilde torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya merkezli 'torbacı' operasyonu: 12 gözaltı, System.String[]
Malatya merkezli 3 ilde torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalar kapsamında Malatya merkezli Sivas ve Gümüşhane'de tespit edilen adreslere sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon düzenledi. 12 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonun devam ettiği belirtilirken, detaylı bilgilerin daha sonra açıklanacağı ifade edildi. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:52 Kaynak: İHA
Gümüşhane, Malatya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Aile Boyu Vahşet! Evlilik Dışı Hamile Kalan Kadını, Halası ve Eniştesi Boğarak Öldürdü 246 Poşet Kokain Yutan Yolcu Uçakta Öldü Sapığın zihinsel engelli genç kızı taciz ettiği an kamerada! Yaralanan çavuş, 5 yıl boyunca çektiği sancıların nedenini duyunca şaşkına döndü!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 14:38:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya merkezli 'torbacı' operasyonu: 12 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]