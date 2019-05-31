Son Dakika Haberleri: Malatya merkezli "torbacı" operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Malatya merkezli "torbacı" operasyonu

1 saat önce

Malatya merkezli 3 ilde "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 13 zanlıdan 12'si tutuklandı.

Malatya merkezli
Malatya merkezli 3 ilde "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 13 zanlıdan 12'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik 3 aylık çalışma sonucu Malatya, Sivas ve Gümüşhane'de belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. Diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyon kapsamında 32 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanmak" suçundan yasal işlem yapıldığı öğrenildi.
Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 28 Mayıs'ta "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik Malatya, Sivas ve Gümüşhane'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda, 324 uyuşturucu madde etkisi gösteren sentetik ilaç, 38,35 gram sentetik uyuşturucu, 296 gram toz esrar ile toz haline getirilmiş 2,10 gram uyuşturucu hap ele geçirilmişti.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:01 Kaynak: AA
Gümüşhane, Malatya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray'da tarihi operasyon, 5 futbolcu yolcu! Köfteci dükkanında iğrenç pazarlık! Garson diye alıp zorla fuhuş yaptırdılar Fuhuş baskınında yakalandılar! Erkeklerin giydiği şalvarlar dikkatlerden kaçmadı ADANA KOZAN'DA FUHUŞ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 20 KİŞİ ADLİYEYE ÇIKARILDI

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 14:53:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya merkezli "torbacı" operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]