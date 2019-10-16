Son Dakika Haberleri: Malatya merkezli "torbacı" operasyonu
Son Dakika Güncel Malatya merkezli 'torbacı' operasyonu

Malatya merkezli "torbacı" operasyonu

2 saat önce

Malatya merkezli 2 ilde "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.

Malatya merkezli

Malatya merkezli 2 ilde "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik Malatya ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu, esrar, uyuşturucu madde kullanma aparatı ile 5 bin 700 lira ele geçirildi.

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüphelinin ise farklı bir suçtan cezaevinde olduğu belirlendi.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Öte yandan daha önce dosya kapsamında yapılan ara yakalamalarda 29 şüpheli hakkında işlem yapıldığı, 1 şüphelinin tutuklandığı öğrenildi.

Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bursa'da 20 milyon dolarlık vurgun yapan dolandırıcı çetesi çökertildi
Uyuşturucu operasyonunda "Ben içiciyim" diyen genç kız, yanındakileri ihbar etti Trump'ın tehditleri Türk insanına soruldu! İşte anketten çıkan sonuç Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a ağır sözler: Ruanda'da yüzbinlerce insanı katleden siz değil misiniz?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 13:22:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya merkezli "torbacı" operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]