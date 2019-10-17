Malatya merkezli 2 ilde "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik Malatya ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün Malatya ve İstanbul'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 9 zanlı gözaltına alınmış, aranan bir şüphelinin ise farklı bir suçtan cezaevinde olduğu belirlenmişti.

Adreslerde yapılan aramada ise bir miktar sentetik uyuşturucu, esrar, uyuşturucu madde kullanma aparatıyla 5 bin 700 lira ele geçirilmişti.