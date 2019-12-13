Malatya merkezli "torbacı" operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya merkezli 'torbacı' operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Malatya merkezli "torbacı" operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Malatya merkezli 3 ilde, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Malatya merkezli

Malatya merkezli 3 ilde, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik Malatya merkezli Tekirdağ ve Mersin'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Malatya merkezli 3 ilde 11 Aralık'ta yapılan operasyonda zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 2 av tüfeği ve tüfeklere ait fişek, 15,12 gram sentetik uyuşturucu, 15 uyuşturucu hap, 1 kuru sıkıdan bozma namlusu açılmış 9 mm çapında tabanca, 51 mermi, 1 kılıç ve 2 pala ele geçirilmişti.

Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 07:50 Kaynak: AA
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