Son Dakika Haberleri: Malatya Merkezli 'Torbacı' Operasyonunda 11 Tutuklama

Malatya Merkezli 'Torbacı' Operasyonunda 11 Tutuklama

1 saat önce

MALATYA merkezli 3 ilde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Malatya Merkezli 'Torbacı' Operasyonunda 11 Tutuklama, System.String[]
MALATYA merkezli 3 ilde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yaptığı soruşturma kapsamında Malatya, Adıyaman ve Kocaeli'de belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı. Baskınlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda da bir miktar uyuşturucu hap ile av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - Malatya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 06:19 Kaynak: DHA

Uyuşturucu Ticareti, Malatya, Güncel
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