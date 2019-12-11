Malatya merkezli uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Malatya merkezli uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı - Son Dakika

Malatya merkezli uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

6 saat önce

Malatya merkezli 3 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya merkezli uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı, System.String[]

Malatya merkezli 3 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik, Malatya merkezli Tekirdağ ve Mersin'de 14 adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 12 şüpheli şahıs gözaltına alınırken 1 şüpheli şahsın ise yakalanma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.


Daha önce 1 şüphelinin tutuklandığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin iş yeri ve evlerinde yapılan aramalarda ise 2 adet av tüfeği ve tüfeklere ait 1 adet fişek, 13,70 gram bonzai, 1,42 gram metamfetamin maddesi, 15 adet Ecstacy hap, adet kuru sıkıdan bozma namlusu açılmış 9 mm çapında tabanca, 51 adet 9 mm çapında mermi, 1 adet paslanmış kılıç ve 2 adet pala ele geçirildi. - MALATYA

Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:26 Kaynak: İHA
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