Malatya merkezli uyuşturucu operasyonuna 10 tutuklama - Son Dakika
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Malatya merkezli uyuşturucu operasyonuna 10 tutuklama

6 saat önce

Malatya merkezli uyuşturucu operasyonuna 10 tutuklamaMalatya merkezli 3 ilde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden 10'u tutuklandı.

Malatya merkezli uyuşturucu operasyonuna 10 tutuklama

Malatya merkezli 3 ilde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden 10'u tutuklandı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmaların ardından 11 Aralık günü Malatya, Tekirdağ ve Mersin'de belirlenen 14 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Ekipler operasyonda, 13 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 13 gram bonzai, 1 gram metamfetamin, 15 uyuşturucu hap, 2 av tüfeği, 1 kurusıkıdan bozma tabanca, 51 tabanca mermisi, 1 kılıç ve 2 pala ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Malatya merkezli uyuşturucu operasyonuna 10 tutuklama

Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 09:26 Kaynak: DHA
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