Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 24 Haziran'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda Malatya ve İstanbul'da 18 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerdeki aramalarda 14 kilo 25 gram esrar, 2 kilo 791 gram sentetik uyuşturucu, yeşil reçeteye tabi uyuşturucu özelliği olan 562 hap, 29 uyuşturucu hap ve 2 hassas terazi ele geçirilmişti.

Kaynak: AA

Narkotik, İstanbul, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Malatya merkezli uyuşturucu operasyonuna 13 tutuklama - Son Dakika

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