Malatya merkezli uyuşturucu operasyonuna 13 tutuklama - Son Dakika
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Malatya merkezli uyuşturucu operasyonuna 13 tutuklama

29.06.2022 08:56
Malatya merkezli uyuşturucu operasyonuna 13 tutuklama

Malatya ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Malatya ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Malatya ve İstanbul'da 18 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 13'ü tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 24 Haziran'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda Malatya ve İstanbul'da 18 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerdeki aramalarda 14 kilo 25 gram esrar, 2 kilo 791 gram sentetik uyuşturucu, yeşil reçeteye tabi uyuşturucu özelliği olan 562 hap, 29 uyuşturucu hap ve 2 hassas terazi ele geçirilmişti.

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Kaynak: AA

Narkotik, İstanbul, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya merkezli uyuşturucu operasyonuna 13 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya merkezli uyuşturucu operasyonuna 13 tutuklama - Son Dakika
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