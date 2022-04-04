Malatya merkezli uyuşturucu operasyonunda 131 kilo 300 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika
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Malatya merkezli uyuşturucu operasyonunda 131 kilo 300 gram eroin ele geçirildi

04.04.2022 10:45
Malatya merkezli uyuşturucu operasyonunda 131 kilo 300 gram eroin ele geçirildi

Malatya merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 131 kilo 300 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Malatya merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 131 kilo 300 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Malatya Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Malatya, İstanbul ve Van'da uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 131 kilo 300 gram eroin ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklandı, diğerlerinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Uyuşturucu, Malatya, Eroin, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya merkezli uyuşturucu operasyonunda 131 kilo 300 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya merkezli uyuşturucu operasyonunda 131 kilo 300 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika
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