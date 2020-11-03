Malatya merkezli uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Malatya merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Malatya ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Malatya'nın Doğanşehir, Şanlıurfa'nın ise Siverek ilçesinde belirlenen adreslerde arama yapan ekipler adreslerde 2 kilo 124 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Operasyon kapsamında A.G. ve M.Ü. gözaltına alındı.