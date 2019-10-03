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Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, soru önergesi verdi

35 dakika önce

4 Eylül mavi treninin Malatya'ya tekrar sefere başlaması için soru önergesi verildi.

Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, soru önergesi verdi, System.String[]

4 Eylül mavi treninin Malatya'ya tekrar sefere başlaması için soru önergesi verildi.


Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu 'nun basın birimi tarafından yapılan açıklamada, "Milletvekilimiz sayın Mehmet Fendoğlu, 27. Dönem 3. Yasam 2. oturumunda yaptığı konuşmada ve TBMM'ye Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Cahit Turhan'ın yazılı olarak cevaplaması için verdiği soru önergesi ile 4 Eylül Mavi Treninin tekrar hizmete girmesi gerektiğini belirterek, "Malatya ve güzergahtaki illerimize ekonomik ve hizmet anlamında büyük katkıları olan, orta ve dar gelirli vatandaşlarımıza ucuz ve kaliteli ulaşım imkanı sağlayan 4 Eylül Mavi Treninin hizmet vermemesi ulaşım noktasında önemli bir eksikliğe neden olduğu görülmektedir" İfadeleri kullanıldı. - MALATYA

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Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 05:41 Kaynak: İHA
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