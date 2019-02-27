Malatya Minibüs Dereye Düştü 2 Yaralı
39 dakika önce
Minibüs dereye düştü 2 yaralıMalatya'nın Doğanşehir ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs dereye düştü.
Minibüs dereye düştü 2 yaralı Malatya
'nın Doğanşehir
ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs dereye düştü. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Suçatı
Mevkii'nde meydana geldi. Osman Çönüş, kullandığı 38 TP 609 plakalı minibüsün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan minibüs Gül Deresi'ne düştü. Dere içinde yan yatan minibüste sıkışan sürücü Çönüz ile beraberinde bulunan Yusuf Çil, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 2 yaralı ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:17 Kaynak: DHA
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