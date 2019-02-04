Malatya Mutfağı Unesco Yolunda
1 saat önce
Malatya'dan dünyaya açılan yöresel lezzetlerin yer aldığı Malatya mutfağının UNESCO'ya alınması için Malatya Profesyonel Aşçılar ve Pastacılar Derneği proje hazırlayacak.
Malatya
'dan dünyaya açılan yöresel lezzetlerin yer aldığı Malatya mutfağının UNESCO'ya alınması için Malatya Profesyonel Aşçılar ve Pastacılar Derneği proje hazırlayacak.
Kısa adı MALPADER olan Malatya Profesyonel Aşçılar ve Pastacılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cumali Çetinkaya
, kurdukları yeni oluşum ile Malatya mutfağını daha iyi yerlere taşımak için çalışacaklarını söyledi.
Çetinkaya, Malatya'dan dünyaya açılan yöresel lezzetleri tüm dünyaya tanıtma adına da girişimlerinin olacağını dile getiren Çetinkaya, "Malatya mutfağının UNESCO'ya alınması için gereken projelerle gereken atılımlara başlamış bulunmaktayız" diye konuştu. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:45 Kaynak: İHA
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