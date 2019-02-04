Son Dakika Haberleri: Malatya Mutfağı Unesco Yolunda

Malatya Mutfağı Unesco Yolunda

1 saat önce

Malatya'dan dünyaya açılan yöresel lezzetlerin yer aldığı Malatya mutfağının UNESCO'ya alınması için Malatya Profesyonel Aşçılar ve Pastacılar Derneği proje hazırlayacak.

Malatya Mutfağı Unesco Yolunda, System.String[]
Malatya'dan dünyaya açılan yöresel lezzetlerin yer aldığı Malatya mutfağının UNESCO'ya alınması için Malatya Profesyonel Aşçılar ve Pastacılar Derneği proje hazırlayacak.

Kısa adı MALPADER olan Malatya Profesyonel Aşçılar ve Pastacılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cumali Çetinkaya, kurdukları yeni oluşum ile Malatya mutfağını daha iyi yerlere taşımak için çalışacaklarını söyledi.

Çetinkaya, Malatya'dan dünyaya açılan yöresel lezzetleri tüm dünyaya tanıtma adına da girişimlerinin olacağını dile getiren Çetinkaya, "Malatya mutfağının UNESCO'ya alınması için gereken projelerle gereken atılımlara başlamış bulunmaktayız" diye konuştu. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:45 Kaynak: İHA

Çetinkaya, Malatya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dengeleri Değiştirecek Seçim Anketi: MHP'lilerin Yarısı AK Parti'ye Oy Vermeyecek CHP, Kalesinde Aday Çıkaramadan Seçime Girebilir

Eski Eş, 7 Yıllık Sır Cinayeti Müge Anlı'ya İtiraf Etti Ocak Ayında İhracattan Yaklaşık 14 Milyar Dolar Gelir Sağlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 12:34:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya Mutfağı Unesco Yolunda
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]