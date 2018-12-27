Malatya'nın 3 İlçesinde Eğitime 'Kar' Tatili
50 dakika önce
MALATYA'nın Doğanyol, Kuluncak ve Pütürge ilçesinde, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildi.
MALATYA'nın Doğanyol
, Kuluncak
ve Pütürge
ilçesinde, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildi. Malatya
'nın Doğanyol, Kuluncak ve Pütürge ilçesinde dün başlayan kar yağışı şiddetini artırdı. Kar
nedeniyle ilçe merkezleri beyaza bürünürken, belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarına başladı. Valilikten yapılan açıklamayla 3 ilçede okullar yarın için tatil edilirken, şu anlık kar yağışı ve herhangi bir olumsuzluk bulunmayan diğer ilçelerde ise eğitim ve öğretime devam edileceği öğrenildi.
- Malatya
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:35 Kaynak: DHA
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