Son Dakika Haberleri: Malatya'nın 3 İlçesinde Eğitime 'Kar' Tatili

Malatya'nın 3 İlçesinde Eğitime 'Kar' Tatili

50 dakika önce

MALATYA'nın Doğanyol, Kuluncak ve Pütürge ilçesinde, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildi.

Malatya'nın 3 İlçesinde Eğitime 'Kar' Tatili, System.String[]
MALATYA'nın Doğanyol, Kuluncak ve Pütürge ilçesinde, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildi.

Malatya'nın Doğanyol, Kuluncak ve Pütürge ilçesinde dün başlayan kar yağışı şiddetini artırdı. Kar nedeniyle ilçe merkezleri beyaza bürünürken, belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarına başladı. Valilikten yapılan açıklamayla 3 ilçede okullar yarın için tatil edilirken, şu anlık kar yağışı ve herhangi bir olumsuzluk bulunmayan diğer ilçelerde ise eğitim ve öğretime devam edileceği öğrenildi.

- Malatya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:35 Kaynak: DHA

Kuluncak, Doğanyol, Malatya, Kar, Güncel
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