Malatya'da çitlerin üzerindeki dikenli tele kanadı takılı kalan şahini itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Malatya'da çitlerin üzerindeki dikenli tele kanadı takılı kalan şahini itfaiye kurtardı

03.10.2022 13:44

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bahçe çitlerinin üzerindeki dikenli tele kanadı takılı kalan şahini itfaiye ekipleri kurtardı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bahçe çitlerinin üzerindeki dikenli tele kanadı takılı kalan şahini itfaiye ekipleri kurtardı.

Büyükçimiş Mahallesi yakınındaki bir bahçeyi çevreleyen çitlerin üzerindeki dikenli tellere kanadı takılmış vaziyette şahini görenler, itfaiyeyi aradı.

Mahalleye giden ekipler, tele takılarak kanadı kırılan şahini mahsur kaldığı yerden kurtardı.

İlk müdahalesi itfaiye ekiplerince yapılan şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kuşun, tedavisinin ardından doğal ortamına salınacağı bildirildi.

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Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Akçadağ, Malatya, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da çitlerin üzerindeki dikenli tele kanadı takılı kalan şahini itfaiye kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da çitlerin üzerindeki dikenli tele kanadı takılı kalan şahini itfaiye kurtardı - Son Dakika
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