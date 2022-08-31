Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

31.08.2022 18:19
Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Olay, Akçadağ ilçesi Dedeköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 60 yaşındaki Hüseyin B. bahçede çalışma yaparken direksiyon kontrolünü kaybettiği 44 AD 584 plakalı traktörü devrildi. Hüseyin B. devrilen traktörün altına kalırken, yakınlarının haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Hüseyin B.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaşlı adamın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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