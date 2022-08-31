Olay, Akçadağ ilçesi Dedeköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 60 yaşındaki Hüseyin B. bahçede çalışma yaparken direksiyon kontrolünü kaybettiği 44 AD 584 plakalı traktörü devrildi. Hüseyin B. devrilen traktörün altına kalırken, yakınlarının haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Hüseyin B.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaynak: İHA

Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.