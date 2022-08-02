Malatya'da elektrik akımına kapılan 3 yaşındaki çocuk öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya'da elektrik akımına kapılan 3 yaşındaki çocuk öldü

02.08.2022 14:57
Malatya'da elektrik akımına kapılan 3 yaşındaki çocuk öldü

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde elektrik akımına kapılan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde elektrik akımına kapılan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kurtuşağı Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oynayan Hiranur Dilek aydınlatma direğine teması sonucu henüz bilinmeyen nedenle elektrik akımına kapıldı.

Ağır yaralanan çocuk, ambulansla kaldırıldığı Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUMLAR
500
Şifa kaynağı kenger sakızının fiyatı altını yakaladı! 1000 liraya satılıyor Şifa kaynağı kenger sakızının fiyatı altını yakaladı! 1000 liraya satılıyor Malatya'da yolcu otobüsünde ruhsatsız 3 tabanca ele geçirildi Malatya'da yolcu otobüsünde ruhsatsız 3 tabanca ele geçirildi
Kaynak: AA

Akçadağ, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da elektrik akımına kapılan 3 yaşındaki çocuk öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:47 Sorun çözüldü! Burak Yılmaz yeni takımıyla ilk maçına çıktı
14:15 Fenerbahçe'nin turu geçmesi halinde Avrupa Ligi'ndeki rakibi Austria Wien olacak
14:04 Galatasaray'la ismi anılıyordu! Brighton, Florian Grillitsch'ten vazgeçti
14:06 Dünyayı sarsan gizemli hastalık! Güney Sudan'da 89 kişi hayatını kaybetti
13:49 AK Parti'den istifa edip Vatan Partisi'ne katılan Ethem Sancak: Bu seçimde Biden cephesinin kazanmaması lazım
13:43 Ukrayna'da lise öğrencilerine temel savunma ve silah kullanım dersleri veriliyor
13:42 Afrika ülkesi Angola'da toprağı kazan işçi, 300 yıl sonra ilk kez pembe elmas buldu
13:22 ABD'den Tayvan'a üst düzey ziyaret iddiası ortalığı karıştırdı! Çin harekete geçti
13:20 Okyanustan 96 tondan fazla çöp toplandı! Çıkan eşyalar uzmanları şaşırttı
13:17 Çekmeköy'de ağaçların sökülmesine tepki gösteren vatandaşlarla zabıta arasında gerginlik! Arbede sonucu en az 10 kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 14:58:22. #1.13#
SON DAKİKA: Malatya'da elektrik akımına kapılan 3 yaşındaki çocuk öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement