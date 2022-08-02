Olay, Akçadağ ilçesine bağlı Kurtuşağı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 3 yaşındaki küçük Hiranur Dilek arkadaşları ile evlerinin önünde oyun oynarken bölgede bulunan aydınlatma direğinden akıma kapıldı. Durumun fark edilmesinin ardından hastaneye kaldırılan küçük kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Elektrik akımına kapılan 3 yaşındaki Hiranur hayatını kaybetti - Son Dakika

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