BARAJ GÖLÜNDE BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika
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BARAJ GÖLÜNDE BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI

10.08.2022 11:35

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, girdiği baraj gölünde boğulma tehlikesi geçiren Harun K. (36), itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, girdiği baraj gölünde boğulma tehlikesi geçiren Harun K. (36), itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, sabaha karşı Sultan Suyu Baraj gölünde meydana geldi. Serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte suya giren Harun K., bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma dalgıçları, Harun K.'yı kıyıya yakın bir noktada baygın halde bularak, çıkardı. Olay yerindeki müdahalesinin ardından Harun K., sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedavisi süren Harun K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BARAJ GÖLÜNDE BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: BARAJ GÖLÜNDE BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika
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