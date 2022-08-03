Olay, Akçadağ ilçesine bağlı Başpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki A.A.'nın otlattığı hayvanlar Y.M.'nin bahçesine girdi. Y.M. duruma tepki göstererek, saldırdığı A.A.'yı darp etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralan genç hastaneye kaldırılırken, A.A.'nın babası A.A. ise Y.M.'nin oğlu M.M.'ye ikametine giderken silahla ateş açtı. Bacaklarına isabet alan M.M. yaralanırken, A.A. kaçarak bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı M.M. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Başpınar, Malatya, Akçadağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hayvan otlatma meselesi kanlı bitti: 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.