Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

02.10.2022 14:06
Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

E.A. (28) yönetimindeki 35 AOA 050 plakalı otomobil, Malatya- Kayseri kara yolu Aydınlar Mahallesi mevkisinde K.G. (71) idaresindeki 34 HE 9807 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada 35 AOA 050 plakalı araçta bulunan H.A. (27), H.Y. (24), A.D. (23) yaralandı.

Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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Kaynak: AA

Akçadağ, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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