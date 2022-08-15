Akçadağ ilçesinde bir süredir kayısı bahçelerine su vermediklerini ileri süren yaklaşık 30 çiftçi, Doğu Mahallesi'nde bulunan Akçadağ Sulama Birliği'ne ait hizmet binasına yürüdü. Birlik yetkilileri ile görüşmeye çalışan üreticiler ile yetkililer arasında zaman zaman gerginlik yaşanırken, polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: İHA

Malatya, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Akçadağ'da su gerginliği - Son Dakika

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