Malatya'da iki ayrı trafik kazasında 9 kişi yaralandı - Son Dakika
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Malatya'da iki ayrı trafik kazasında 9 kişi yaralandı

31.07.2022 14:35
Malatya'da iki ayrı trafik kazasında 9 kişi yaralandı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

H.A. (55) idaresindeki FD727VY yabancı plakalı otomobil,Akçadağ-Malatya kara yolu cezaevi kavşağında A.Ç. (35) yönetimindeki 44 ACK 238 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü A.Ç. ile araçlarda bulunan H.Ç, H.K.Ç, M.Ç, S.A. ve G.C.A. yaralandı.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Akçadağ ilçesi Ören Mahallesi'nde ise E.D. (31) idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktörün römorkundan düşerek yaralanan tarım işçileri H.A, A.A. ve E.A. ambulansla Akçadağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Akçadağ, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da iki ayrı trafik kazasında 9 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da iki ayrı trafik kazasında 9 kişi yaralandı - Son Dakika
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