Uçuruma yuvarlanan kamyon alev aldı: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Uçuruma yuvarlanan kamyon alev aldı: 1 yaralı

28.07.2022 13:05
Uçuruma yuvarlanan kamyon alev aldı: 1 yaralı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon 50 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada alev alan aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, 10.00 sularında Akçadağ ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Levent-Hartut karayolu üzerinde seyir halinde olan Ali Rıza A. (55) yönetimindeki 02 AAK 554 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada alev alan aracın sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücü AFAD ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılarak Malatya Eğim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

YORUMLAR
500
Malatya Ticaret Borsası Malatya Ticaret Borsası Malatya'da şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı Malatya'da şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
Kaynak: İHA

Malatya, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uçuruma yuvarlanan kamyon alev aldı: 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:11 Ukrayna sözcüsü, gol yedikten sonra "Vladimir Putin" tezahüratı yapan Fenerbahçe taraftarına tepki gösterdi
14:51 Türk-İş üyeleri, Nakliyat-İş üyesi işçilerinin bıraktığı siyah çelenk sonrası el hareketi yapıp küfretti
14:26 Milli voleybolcu Saliha Şahin, Zehra Güneş ile kıyaslanıyor
14:22 Samsunlu genç feci halde bulundu! Anten kablosu ile kendini asmış
14:22 Herkesin merak ettiği o soru Merkez Bankası Başkanı'na soruldu: Herkes faiz artırırken biz neden indiriyoruz?
14:16 Antalya'da şortunu çıkartıp süs havuzuna giren genç kız polisi alarma geçirdi
13:51 Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın uzun namlulu silahlı kişilerle yürüdüğü video gündeme oturdu
13:49 "Dünyayla Benim Aramda" dizisinin fragmanı yayınlandı! Başrol oyuncuları Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy'un öpüşme sahneleri dikkat çekti
13:38 Onlarca ineğin ördekten korkup kaçması görenleri gülümsetti
13:34 Torino'nun teknik direktörü Ivan Juric ile sportif direktör Davide Vagnati kampta kavga etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 15:16:43. #1.11#
SON DAKİKA: Uçuruma yuvarlanan kamyon alev aldı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement