Malatya'da terör örgütü propagandası yapan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Malatya'da terör örgütü propagandası yapan 2 şüpheli yakalandı

18.08.2022 21:24
Malatya'da terör örgütü propagandası yapan 2 şüpheli yakalandı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri sosyal medya üzerinden 2 kişinin terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi yakaladı. Zanlıların adreslerindeki aramalarda ise birçok örgütsel doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapan 2 şahıs yakalandı PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapan 2 şahıs yakalandı
Kaynak: AA

Jandarma, Akçadağ, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da terör örgütü propagandası yapan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Malatya'da terör örgütü propagandası yapan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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