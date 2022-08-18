İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri sosyal medya üzerinden 2 kişinin terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Jandarma, Akçadağ, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Malatya'da terör örgütü propagandası yapan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.