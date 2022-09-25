Kazanın ardından olay yerine çok sayıda, itfaiye, AFAD , sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! Feci kazada sadece bir kişi sağ kurtuldu

Kaynak: AA

Akçadağ, Tragger, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Malatya'da tırla hafif ticari araç çarpıştı, 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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